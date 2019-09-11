نتائج السادس الاعدادي 2019 الدور الثاني "موقع ناجح"

من المتوقع، أن تنشر وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج امتحانات الثالث المتوسط في العراق للعام 2019 الدور الثاني خلال الساعات القادمة، حيث يترقب طلاب الثالث المتوسط في جميع المحافظات العراقية لحظة الاعلان والكشف الرسمي عن نتائج الثالث متوسط 2019 العراق الدور الثاني.

وبامكان طلبة وطالبات المرحلة المتوسطة بالعراق معرفة نتائج الثالث المتوسط 2019 من خلال الموقع الرسمي وزارة التربية العراقية وكذلك موقع ناجح، وموقع السومرية نيوز.

وأفاد مصدر مقرب من مراكز التصحيح السجلات الامتحانية للدراسة الإعدادية أن هناك إيجابية في نسبة النجاح للدور الثاني وسوف تعلن النتائج في الأيام القليلة القادمة.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة التربية نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط (الدور الثاني) للعام الدراسي 2018-2019، موضحة أن نسبة النجاح في امتحانات الدور الثاني كبيرة.

للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2019 الدور الثاني اضغط هـــــــــــــــــنا