أسماء مستشفيات تأمين تكافل الراجحي c، والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن العديد من المواقع الالكترونية التي تضع فيها الموقع الخاص بك يظهر لك أقرب مستشفي من مستشفيات تأمين الراجحي علي موقعك من خلال الشبكة العنكبوتية.

ويعد التكافل أحد انظمة التأمين القائمة على أساس التعاون بين مجموعة من الأفراد ذو الأخطار المتجانسة والتي يتم تقاسم تبعياتها بشكل جماعي، ويقتصر دور الشركة علي إدارة الاعمال المتعلقة به علي عكس التامين التقليدي الذي يكون به الالتزام علي الشركة الضامنة.

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