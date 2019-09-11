نائب أردني: اتفاقية السلام مع إسرائيل على المحك

صرح النائب الأردني عاطف الطراونة أن مجلس النواب الأردني يرفض كل التصريحات العنصرية الصادرة عن قادة الاحتلال، والتي كان آخرها تصريح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حول نيته ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات. موضحاً أن اتفاقية السلام الاردنية مع اسرائيل اصبحت على المحك بعد تلك التصريحات.

وأوضح الطراونه أن خرق إسرائيل وإمعانها في مخالفة كل المواثيق والقرارات الدولية، وتطرف " اليمين الذي يمثله نتنياهو سيزيد من خطورة مواجهته بتطرف وتصعيد تشهده منطقتنا والإقليم ".

وقال الطراونه إن " مسار السلام لا بد أن يكون شاملا تنعكس مفاهيمه على الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها " ، مؤكدا أن حديث نتنياهو عن نيته ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في حال فوزه بالانتخابات، " إنما يدلل على عقلية ملوثة بالتمرد على كل المواثيق، وتجذر فكر تطرف وإرهاب الدولة لدى المحتل وقادته الذين باتوا يتخبطون في كل الصعد " .