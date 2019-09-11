الصين تعتزم إعفاء عدة منتجات أميركية من الرسوم الجمركية

نشرت الصين، اليوم الأربعاء، قائمة من المنتجات الأميركية التي سيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية المشددة المفروضة منذ العام الماضي، في ما ينظر إليه كبادرة سلام قبل انطلاق جولة مفاوضات تجارية جديدة بين البلدين في تشرين الأول.

لكن القائمة لا تتضمن المنتجات الزراعية الكبيرة التي تعد حاسمة لنجاح أي اتفاق بين البلدين في نزاعهما التجاري الذي يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي.

وأفادت لجنة التعرفات الجمركية في مجلس الدولة الصينيّ أن الإعفاءات ستدخل حيز التنفيذ في 17 أيلول، وأصدرت قائمتين تتضمنان منتجات من ثمار البحر وأدوية ضد السرطان.

وهذه أول مرة تنشر فيها الصين مثل هذه القائمة منذ أن فرضت العام الماضي رسوما جمركية بنسبة 25% على مجموعة من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة.

وستشمل القائمة 16 فئة من المنتجات تتراوح من مبيدات الحشرات إلى الزيوت والشحوم، مرورا بمنتجات من ثمار البحر وأدوية.

وستبقى الرسوم المشددة مفروضة على منتجات أساسية مثل الصويا ولحوم الخنزير.

غير أن الحكومة أوضحت الأربعاء أنه قد يتم إصدار قوائم أخرى من المنتجات المعفية من التعرفات "في الوقت المناسب" وبعد درس المسألة.

وأعلن مفاوضون تجاريون أنهم سيلتقون في واشنطن في مطلع تشرين الاول/اكتوبر، ما رفع من آمال تخفيف التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويخوض البلدان حربا تجارية متصاعدة منذ 2018، قاما خلالها بتبادل رسوم جمركية مشددة على مئات مليارات الدولارات من المبادلات التجارية السنوية.

وقال محللو مصرف باركليز في مذكرة بحثية إنّ "هذه التعديلات تشير إلى أن الصين راغبة أكثر في تحقيق تقدم في المباحثات التجارية في تشرين الأول/اكتوبر، في ما يبدو تجاه إبرام اتفاق "ضيق" يتضمن شراء الصين منتجات أميركية في مقابل تعليق الولايات المتحدة المزيد من زيادات الرسوم".

وأضاف المحللون أنّ بكين تتبنى لهجة "بنّاءة" أكثر في الاسابيع الأخيرة بشان العلاقات التجارية.

ويشعر قطاع الأعمال الأميركي في الصين بتشاؤم متزايد حول آفاق عمله، وأشار تقرير نشر الأربعاء إلى أنّ أعدادا متزايدة من الشركات تتوقع انخفاض عائداتها واستثماراتها في السوق المحلية.

وقالت غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي إنّ 47 بالمئة فقط قالوا إنهم يتوقعون زيادة استثماراتهم في الصين بحلول العام 2019، في انخفاض من 62 بالمئة العام الماضي، فيما أعربت 75 بالمئة من الشركات التي شملها الاستطلاع عن معارضتها لاستخدام واشنطن الرسوم العقابية لإجبار الصين على اتفاق تجاريّ.

وفي إشارة للضغوط على بكين، أعلن مصرف الصين المركزي الشعبي الجمعة أنه سيخفض حجم الأموال التي يجب على المقرضين الاحتفاظ بها في الاحتياطي، سامحا بقروض إضافية تقدر بـ126 مليار دولار للشركات.

وحقق الاقتصاد الصيني نموا عن العام الفائت بلغ 6,2 بالمئة في الربع الثاني، وهو أقل نمو يتم تحقيقه في حوالي ثلاثة عقود.

والجمعة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّ حربا تجارية مطولة تضر بالصين أكثر من الولايات المتحدة.

وكرر في تغريدة القول ان فرض رسوم أعلى يعني أن واشنطن ستحصل على مليارات الدولارات من العملاق الآسيوي، بدون تحميل التكلفة على المستهلكين الأميركيين.

لكنّ خبراء حذّروا من أن هناك إشارات على تضرر الاقتصاد الأميركي أيضا، خصوصا مع تباطؤ خلق الوظائف في قطاعات صناعية رئيسية الشهر الفائت.