إطلاق المناهج الموحدة والجديدة المعتمدة لمراكز التدريب المهني

أطلقت وزارة العمل اليوم الأربعاء، المناهج الموحدة والجديدة المعتمدة من قبلها لمراكز التدريب المهني، بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسة التعاون الفني الألماني (GIZ).

واعتبر وزير العمل نصري أبو جيش هذا اليوم يوما مفصليا للتعليم والتدريب المهني والتقني، حيث لم تكن هناك مناهج مطبوعة، بل كان التعليم مبنياً على مهارة المدرب، منذ تأسيس التعليم والتدريب المهني في ستينيات القرن الماضي.

وأكد أبو جيش أن لليوم أثرا كبيرا في رفع النظرة المجتمعية للتدريب المهني والتقني، حيث سيتوفر للطلاب مواد ومقررات معتمدة للعمل بها والرجوع لها بشكل رسمي، معتبرا أن اطلاق هذه المناهج يعتبر شكلا من أشكال النهوض بمنظومة التعليم والتدريب المهني في فلسطين.

وأشار أبو جيش إلى وجود لجنة وزارية مشتركة تعمل على تطوير التدريب المهني والتقني، وبحث إمكانية بدء الطالب تعليمه المهني في المدارس واستكماله في مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، ثم إلى الجامعات، وفقاً لشروط معينة وحسب التخصصات المتاحة.

وبين أبو جيش أن هذه المناهج ستصل قريباً إلى 23 منهاجاً، حيث أطلقت الوزارة اليوم منهاجاً لـ"17" مادة خاصة بمراكز التدريب المهني الحكومية ومستقبلاً للخاصة، ولكل منهاج مواد تفسيرية.