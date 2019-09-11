تقرير طبي مسرب يكشف سبب وفاة اسراء غريب

كشفت وثائق لتقرير طبي قضائي رسمي أن سبب وفاة الفتاة الفلسطينية "إسراء غريب" نجمت عن مضاعفات الإصابات المتعددة التي تعرضت لها.

وأوضح التقرير أن السبب المباشر للوفاة هو "قصور حاد في الجهاز التنفسي، نتيجة تجمع الهواء في المنصف والأنسجة تحت الجلد في الصدر نتيجة لمضاعفات الاصابات المتعددة التي تعرضت لها الفتاة".

وأضاف التقرير، الذي تداولته وسائل إعلام وناشطون، أن "غريب" كانت تشكو من ألم أسفل الظهر، وتبين بالفحص وجود جرح قطعي، يقع بشكل عمودي على الحاجب الأيمن، فضلا عن كدمات قديمة وحديثة على الأطراف العلوية، كما تبين إصابتها في الأربطة، وكدمات وكسور في المعصم.

كما عثر على إصابة الفتاة بكدمات في فروة الرأس، علما أن عظام الجمجمة خالية من الكسور.

وكانت وزارة العدل الفلسطينية أكدت أن اختصاصي الطب الشرعي في بيت لحم، أشرف القاضي، قام بتسليم التقرير النهائي للطب العدلي، والمتعلق بإجراء الصفة التشريحية على جثة المتوفاة، إلى النيابة العامة، صاحبة الاختصاص في التحقيق وتحريك الدعوى العمومية.

وفي السياق، أعلنت النيابة العامة، مساء الثلاثاء، عقد مؤتمر صحفي لعرض ما توصلت إليه من نتائج، الخميس.











