تردد قناة بي إن سبورت الرياضية الناقلة لكرة السلة اليوم

قنوات بي إن سبورت من أكبر وأشهر شبكات القنوات الرياضية التي تعمل على بث أهم مباريات كرة القدم الرياضية، حيث تهتم ببث أهم الدوريات والبطولات العالمية التي تدور بين أغلب القارات والمنتخبات العالمية المشهورة.

ومن أشهر ما تقوم قناة بي إن سبورت بنقله هو كأس العالم الذي يعمل على متابعته أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية.

وتتميز قنوات بي إن سبورت beIN SPORTS بتعدد باقاتها، مما يجعلها تُناسب الجميع من حيث التكلفة، فهناك باقات تبدأ أسعارها من 67 جنيه شهريًا، وعقب الاشتراك تستطيع الاستمتاع بمتابعة أهم المباريات العالمية مباشرة، ومتابعة الأستوديو التحليلي والبرامج التي تقوم بعرضها.

كما تعمل القناة على عرض بث مباشر لأهم البطولات والمباريات العالمية والأفريقية والأوروبية والأمريكية وكذلك الأسيوية، كما تعرض القنوات من خلال بث مباشر كافة الأحداث الرياضية على مستوى العالم ومن أبرزها التالي:-

برنامج اليغا في أسبوع ويركز على الدوري الإسباني.

برنامج من بريطانيا الذي ويركز على الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

برنامج الدوري الأوروبي يقدم ملخص الدوري الأوروبي والأخبار الرياضية علي رأس كل ساعة.

وتقام بطولة كأس العالم للسلة لأول مرة هذا العام بنظام مشاركة 32 منتخباً، في صراع مثير ومنتظر على التتويج باللقب العالمي، وبلغت ثمانية منتخبات الدور ربع النهائي في مونديال السلة 2019 وهي، الولايات المتحدة الأميركية وإسبانيا وفرنسا وأستراليا وصربيا والتشيك وبولندا والأرجنتين.

تُنقل مباريات نهائيات كأس العالم 2019 التي تحتضنها الصين عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بشكل يومي على الهواء مباشرة.