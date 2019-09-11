أوروبا تعلق على تعهدات نتنياهو بضم أراض الضفة

علق الاتحاد الأوروبي مساء اليوم الأربعاء على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة وشمال غور الأردن والبحر الميت، محذراً من تطبيق تعهدات نتنياهو.

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في تصريح صحفي، أن تطبيق تعهدات نتنياهو إذا فاز بالانتخابات الأسبوع المقبل فهي "تقويض فرص السلام في المنطقة".

وقال: "سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها بما في ذلك في القدس المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، واستمرارها، والإجراءات المتخذة في هذا السياق تقوض إمكانات حل الدولتين، وفرص السلام الدائم".