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آلية السفر غدًا الخميس عبر معبر رفح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:04 - 11 سبتمبر 2019
معبر رفح - سفر معبر رفح - سفر
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نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس، موضحة أن السفر غدًا سيكون للمتبقي من الحافلة السادسة بالإضافة للحافلتين السابعة والثامنة من كشف (9/8).

ودعت الوزارة، المسافرين إلى التواجد الساعة 7:00 صباح الخميس، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، منوهة إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

رابط أسماء المسافرين غدًا الخميس اضغط هنا

 

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