مشاهدة مباراة أستراليا ضد التشيك كأس العالم لكرة السلة

يسدل الستار اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019، على مباريات دور الثمانية ضمن منافسات بطولة كأس العالم لكرة السلة 2019، المقامة حالياً في الصين، والتي انطلقت أمس الثلاثاء.

وتحتضن الصين فعاليات كأس العالم لكرة السلة التي انطلقت يوم 31 أغسطس الماضي وتستمر حتى 15 سبتمبر، حيث ستلعب البطولة في 8 مدن مختلفة.

وتقام بطولة كأس العالم للسلة لأول مرة هذا العام بنظام مشاركة 32 منتخباً، في صراع مثير ومنتظر على التتويج باللقب العالمي، وبلغت ثمانية منتخبات الدور ربع النهائي في مونديال السلة 2019 وهي، الولايات المتحدة الأميركية وإسبانيا وفرنسا وأستراليا وصربيا والتشيك وبولندا والأرجنتين.

تُنقل مباريات نهائيات كأس العالم 2019 التي تحتضنها الصين عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بشكل يومي على الهواء مباشرة.

يشار إلى أن الأرجنتين حجزت بطاقتها إلى الدور نصف النهائي في كأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى منذ عام 2006، وذلك بفوزها الثلاثاء على صربيا 97 - 87، لتقصي بذلك أحد أبرز المرشحين لنيل اللقب، بينما بلغت إسبانيا بدورها المربع الذهبي للمرة الأولى منذ 13 عامًا بتغلبها على بولندا.

وفرض المنتخب الأرجنتيني المتوج بذهبية أولمبياد أثينا 2004 إيقاعه على وصيف بطل العالم 2014 والذي كان مرشحا لإنزال الولايات المتحدة عن عرش النسختين الأخيرتين.

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