الاحتلال يهدم منازل ويغلق طرق جنوب الخليل

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء على هدم منازل سكنية واغلاق طرق بالسواتر الترابية في مناطق مسافر يطا جنوب مدينة الخليل المحتلة.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي رئيس مجلس قروي اللتوانة، محمد ربعي 40 عاما وفقاً لشهود عيان.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال شرعت منذ الليلة الماضية، بعمليات دهم وتفتيش للعديد من منازل المواطنين في قرى مسافر يطا، فيما هدمت في منطقة الركيزة غرفة للخلايا الشمسية، كما هدمت غرفا سكنية في منطقة المفقرة، حيث تم هدم غرفتين للمواطن محمود حسين حمامدة وغرفة سكنية وخيمة للمواطن ماهر خليل حمامدة وغرفة للمواطن قاسم الحمامده.

وفي منطقة خلة الضبع اقدم قوات الاحتلال على هدم غرفة للمواطن جابر علي دبابسة وغرفة لشقيقه عامر علي دبابسة، وتم الاعتداء عليهما بالضرب وتم نقل المواطن عامر بواسطة سيارة اسعاف الهلال الاحمر الى مستشفى ابو الحسن القاسم لتلقي العلاج.