مشاهدة مباراة امريكا وفرنسا بث مباشر كأس العالم لكرة السلة 2019

تعتبر بطولة كأس العالم لكرة السلة المقامة في الصين رقم 18 على صعيد البطولات العالمية للرجال، حيث جرى هذا العام توسيع مرحلة المجموعات إلى 32 فريقاً بدلاً من 24 كما كان يحدث في السنوات الماضية.

وتعد النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم لكرة السلة 2019 سيغيب عن دورها الثاني ممثلو قارتي آسيا وإفريقيا بعد توديعهم الدور الأول من المونديال بخفي حنين

سقطت الصين البالغ عدد سكانها 1,4 مليار نسمة الأربعاء أمام فنزويلا 59-72، بعد ساعات قليلة من إهدار تونس بطلة إفريقيا مع عملاقها صالح الماجري فرصة سانحة لبلوغ الدور الثاني وخسارتها أمام بورتوريكو 64-67.

سحقت نيجيريا خصمتها كوريا الجنوبية 108-66 في الوقت عينه، لكن المنتخبين فقدا آمال التأهل قبل الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول. كانت نسخة 1998 الأخيرة يغيب عن دورها الثاني أي منتخب إفريقي أو آسيوي، عندما كانت النهائيات بمشاركة 16 منتخبًا وليس 32 كما هو الحال في البطولة الحالية المقامة في الصين.

انحصر الظهور في الدور الثاني الذي يقام أيضًا بنظام المجموعات على منتخبات أمريكية تتقدمها الولايات المتحدة وأخرى أوروبية.

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