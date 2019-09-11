نتائج ادارة السجون 2019 المديرية العامة لإدارة السجون

أعلنت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في الجزائر، الإعلان عن النتائج النهائية لمسابقة اعوان ادارة السجون.
يشار إلى أن النتائج يتم اعلانها علي الموقع الالكتروني للمديرية العامة لإدارة السجون، يمكنكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي اضغط هـــــــــــــــــــــنا.
في وقت سابق، أعلنت المديرية العامة لإدارة السجون عن عدد من الوظائف الهامة في المديرية خلال النصف الأول من العام 2019، وتقدم لها آلاف الجزائريين الراغبين بالانضمام لهذه الوظيفة.
وجاءت المسابقة بالرتب التالية: (ضبط إعادة التربية - عون إعادة التربية) وفق الشروط التالية:
- أن تكون له الجنسية الجزائرية منذ خمس سنوات على الأقل.
- أن يكون مؤدياً للخدمة الوطنية أو معفياً منها لأسباب غير صحية.
- أن لا تقل قامته على 1.66 م بالنسبة للرجال و 1.58 م للنساء.
- أن يبلغ مجموع حدة بصره 10/15 لعينين معا دون تصحيح بالنظارات أو عدسات العين , ودون أن يكون الحد الأدنى لإحدى العينين يقل عن 10/7.
- أن يكون متمتعاً بقدرات بدنية و نفسانية تتماشى و الوظيفة المراد الالتحاق بها.
- أن لا يتعدى سنة 30 سنة عند تاريخ مسابقة التوظيف.
- أن تكون نتائج الفصح الطبي و النفساني الذي يخضع له المترشح و الذي تنظمه إدارة السجون إيجابياً.