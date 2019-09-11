وزاره التربية نتائج الصف الثالث متوسط 2019 الدور الثاني

نشرت وزارة التربية والتعليم العراقية، نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط للدور الثاني لجميع المحافظات العراقية، مؤكدة أن نسبة النجاح في امتحانات الدور الثاني بلغت ‎%‎ 64.76‎ للصف الثالث المتوسط.

وأفادت الوزارة بأن هذه النسبة تدل على رصانة الأسئلة وجهد الطالب في تحقيق النجاح، مبينة تصدر مديرية تربية كربلاء المقدسة نسب النجاح بـ75،10% تلتها الكرخ الاولى بـ72،75% ، ثم الكرخ الثالثة بـ72،20%.

وطالبت التربية من جميع الطلاب والطالبات بضرورة الاستعلام عن نتائج امتحانات الثالث المتوسط، للتعرف على نتيجة الخاصة بكل طالب ممن تقدموا لامتحانات الثالث المتوسط للعام 2019 في العراق الدور الثاني.

يشار إلى أنه بإمكان جميع الراغبين بتقديم اعتراضات على نتيجة الثالث المتوسط الدور الثاني، حيث سيتم البدء في تقديم خلال الأيام القادمة عبر مديريات تربية وتعليم المنتشرة في المحافظات العراقية.

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