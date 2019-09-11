صندوق إقراض الطلبة يدعو المقترضين العاملين بضرورة تسوية حساباتهم

دعا صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019، المقترضين العاملين في القطاع الخاص، بضرورة تسوية حساباتهم مع الصندوق.

وذلك قبل نهاية شهر أكتوبر القادم، تجنباً لإدراج أسمائهم على قاعدة الاستعلام الائتماني في سلطة النقد الفلسطينية، والتي بموجبها يتم تصنيف المتخلفين عن السداد على نظام الشيكات المعادة، والتي تؤثر على تقديم الخدمات المصرفية لهم.

وأوضح صندوق الإقراض، أن هذا الإجراء يأتي بهدف الحفاظ على ديمومة عمل الصندوق، للقيام برسالته الوطنية بمساعدة الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، لا سيما في ظل الأزمة المالية التي سببها الاحتلال باحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية، وعدم قدرة المقترضين من الموظفين الحكوميين على السداد.

ويعتبر صندوق الإقراض هيئة إدارية مستقلة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويعد من المؤسسات الحكومية الداعمة لبناء وإعداد وتطوير الموارد البشرية في فلسطين من حيث التخصصية والتأهيل العلمي في مختلف المجالات النظرية والتطبيقية، وذلك من خلال مجموعة أهدافه المتبناة والموجهة لتعزيز ودعم طلبة فلسطين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية اجتماعياً واقتصادياً لبناء مجتمع مؤمن بالحياة الفاعلة والعيش بهدوء وسلام.