نتائج القبول النهائي لرتبة جندي المباحث 1441 - 2020 كلية نايف للأمن الوطني

أعلنت كلية نايف للأمن الوطني عن نتائج القبول المبدئي للرتب العسكرية (رقيب، جندي)، على جميع المقبولين مبدئياً إحضار المستندات الموضحة أدناه في الموعد المحدد لكل طالب.

الحضور بالزي الرياضي: بنطلون لون أسود، وفنيله لون أبيض ولا تحتوي على أي شعارات.

طباعة نموذج طلب التحاق بالخدمة العسكرية من الموقع، والقيام بتعبئته وتوقيعه من الجهات المختصة، وإحضاره في موعد المقابلة الشخصية.

صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي والشهادات الإضافية المطلوبة للوظيفة.

صورة واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية للطالب مع إحضار الأصل للمطابقة.

صورة واضحة ومكبرة من سجل الأسرة للمتقدم إذا كان متزوجاً.

صورة واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة لوالد الطالب.

صورة واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو حفيظة النفوس لجد الطالب (إن وجد).

صورة واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو حفيظة النفوس لولي أمر الطالب مع ما يثبت ذلك (في حال عدم وجود والده).

عدد 8 صور حديثة وملونة ومكشوف الرأس مقاس 4×6 بالزي السعودي وتكون الخلفية بيضاء.

ملف علاقي توضع فيه جميع الطلبات المذكورة أعلاه.

تنويه: يجب التقيد بالموعد المحدد لكل متقدم، كما يجب على المتقدم طباعة النموذج التالي وتعبئته وإحضاره في موعد المراجعة (اضغط هنا لتحميل النموذج).

وفي وقت سابق، أعلنت كلية نايف للأمن الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للتقديم للرتب العسكرية (جندي أول، جندي) عبر مراكز التدريب الوطني التابعة لها بالمناطق (الرياض، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، وعسير)، واشترطت الكلية أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة وكذلك والديه ووالديهم وزوجته ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

لفحص نتائج القبول النهائي لرتبة جندي المباحث 1441 اضغط هــــــــــــــــنا