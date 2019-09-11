موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2019

من المتوقع، أن تعلن نتائح الشهادة الثانوية الأزهرية، للطلبة الذين خاضوا امتحانات الدور الثاني 2019، وذلك حتى يتثنى لهم تسجيل رغبات الالتحاق بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد.

وأعلنت بوابة الأزهر الإلكترونية أن أعمال التصحيح للامتحانات بدأت الخميس الموافق 29 أغسطس فى 4 مراكز، كانت أوراق الأسئلة قد وصلت إليها. وبحسب المصادر، سيتم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء من أعمال التصحيح والجمع.

ومن المتوقع أن ينخفض تنسيق الثانوية الأزهرية العام الحالي عن تنسيق الثانوية الأزهرية العام الماضي نظراً لانخفاض نسبة النجاح العامة بين الطلاب في مختلف الشعب الأدبية والعلمية والإسلامية.

ودخل امتحانات الدور الثاني الطلاب الذين رسبوا في بعض المواد خلال الدور الأول، وكذلك الطلاب الذين أجلوا بعض المواد لأدائها في امتحان الدور الثاني، وسيحصلون على نتيجتهم كاملة.

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