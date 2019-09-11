نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية بالقاهرة بالرقم القومي 2019

أصدرت مديرية تعليم القاهرة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية بالقاهرة، من خلال الرقم القومي 2020 2019 حصرياً عبر موقعها الالكتروني، وذلك لجميع الطلاب الذين تقدموا .

و يتم فتح الباب لدفع المصاريف بدءاً من الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2019، وعند وجود أي مشكلة يوجهها ولى الأمر فعليه أن يتوجه للإدارة التعليمية التابعة للمدرسة.

وطالبت المديرية من جميع المتقدمين لرياض الأطفال لعام 2020 في جمهورية مصر العربية، بضرورة الفحص والاستعلام الكترونياً عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية بالقاهرة بالرقم القومي 2020 من هـــــــــــــــنا.

وبعدما يتم اعلان نتيجة تنسيق المدارس الرسمية التجريبية والمتميزة ومدارس المستقبل اللغات يجب طباعة صفحة النتيجة، ومن ثم تجهيز ملف التقديم في المدرسة ومعه الأوراق الأساسية المطلوبة حسب كل ادارة تعليمية.

ويشمل ملف التقديم صورة بطاقة ولي الأمر، أصل وصورة شهادة ميلاد الطفل، عدد 6 صور شخصية حديثة للطفل ، البطاقة الصحية للطفل، شهادة صحية، شراء ملف تقديم من الادارة التعليمية أو المدرسة كامل الدمغات (2 تحسين + 1 نقابة + 1 موارد) ، كذلك ملئ بيانات اقرار ولي الأمر.

ويجب التقديم في المدرسة ويفضل اصطحاب الطفل معك، على أن يكون ذلك خلال أسبوعين من اعلان النتيجة وإلا يعتبر القبول لاغي ويشطب اسم الطفل من المقبولين.