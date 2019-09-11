وزارة النقل والمواصلات نتائج امتحان التؤوريا

أصدرت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية نتائج الامتحان النهائي الخاص التؤريا للعام 2019 لجميع المتقدمين، حيث تصدر الوزارة في فلسطين كل أسبوع نتائج امتحان التؤريا لكل متقدم برقم الهوية إلكترونياً.

يشار إلى أن امتحان التؤريا هو الخاص بالسياقة النظري، ويتقدم له آلاف الراغبين بالحصول على رخصة القيادة المختلفة في فلسطين.

وتقوم وزارة المواصلات بإصدار نتائج السياقة أسبوعياً لآلاف المتقدمين لخوض اختبار السياقة بهدف الحصول على رخصة القيادة الفلسطينية.

ويتم ذلك عقب اجراء اختبار التست الخاص بالسياقة العملي والنظري، فيجري امتحان العملي بعد النجاح باختبار النظري. حيث يتلقى الطالب مجموعة من المحاضرات التي تهتم بأسس وتعليم القيادة الآمنة للجميع، ومن ثم تحديد موعد للتدريب على التست العملي لاختبار القيادة ويتم اختلافها بكافة عدد حصص الدروس التي قد يتلقاها كل فرد ونوع الرخصة الأخرى.

رابط استخراج نتائج التؤريا 2019 حسب رقم الهوية من هـــــــــــــــــنا