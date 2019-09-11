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نتنياهو: "لابيد" و"غينتس" فرحوا أكثر من سكان غزة بسبب إنزالي للملجأ

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 12:46 - 11 سبتمبر 2019
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قال رئيس الوزراء "الاسرائيلي" بنيامين نتنياهو خلال كلمة ألقاها من على منصة الكنيست  " الاحد المقبل ستتخذ الحكومة قرار بتشريع البؤرة الاستيطانية " مفو يريحو " وحسب اقواله هذه خطوة لبسط السيادة "الاسرائيلية" على الضفة الغربية .

وخلال خطابه نعته رئيس حزب القائمة العربية المشتركة النائب ايمن "عودة" بالكذاب وقام حراس الكنيست بإخراج "عودة" من القاعة.

وواصل نتنياهو وفقا لصحيفة يديعوت قائلا : ان كل من "بيني غينتس" و"يايئر لابيد" فرحوا بالأمس اكثر من سكان قطاع غزة بسبب مشهد انزالي من على المنصة في مدينة اسدود بعد اطلاق الصواريخ من غزة.

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