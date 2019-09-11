رسالة نتنياهو على فيسبوك: "العرب يريدون تدميرنا"

عاصفة اثارتها رسالة موجهة إلى أتباع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على موقعه فيسبوك نيابةً عنه تقول ان "العرب يريدون تدميرنا جميعًا".كما تحاول اقناعهم بالتصويت له في الانتخابات المقررة في 17 الشهر الحالي.

ومضمون الرسالة تقول "رئيس الوزراء نتنياهو يجلب الامن وسياسة صحيحة لدولة يهودية، غانتس وليبرمان يريدون حكومة يسارية علمانية ضعيفة تثق في العرب الذين يريدون تدميرنا جميعًا وستسمح لإيران نووية ..لا ينبغي السماح بهذا أن يحدث. "

علق الليكود أن هذا بالقول "كان خطأ لم يوافق عليه رئيس الوزراء "هذا خطأ موظف في المقر. رئيس الوزراء نتنياهو لم ير هذه الأشياء ، ولم يوافق عليها ، ولم يتفقوا معه، ولم يقبلها".

رداً على ذلك، قال عضو الكنيست أيمن عودة: "نتنياهو مختل عقلياً ليس لديه خطوط حمراء إنه يريد أن يرى دماء."

وأضاف عودة أنهم لجأوا إلى ادارة الفيس بوك "لوضع حد لتحريض نتنياهو العنصري والخطير ضد العرب".