مشعشع :محاولات لإضعاف نصوص تجديد الولاية ومخطط لتخفيض أعداد اللاجئين

أكد المتحدث باسم وكالة "الاونروا" سامي مشعشع إن هناك هجمة شرسة على الوكالة تقودها الولايات المتحدة لتجويعها ماليا واضعاف نصوص تجديد ولاياتها، محذراً من المحاولات الامريكية المتواصلة لإلغاء عمل الوكالة عبر إدخال تعديلات على نص تجديد ولايتها من خلال إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني وبداية التحدث عن تخفيض أعداد اللاجئين وحصرهم في الجيل الاول إلى جانب اعطاء مساعدات مالية للوكالة حسب الاعداد.

قال مشعشع في تصريحات اذاعية تابعتها فلسطين اليوم" تعقيباً على وزير الخارجية السويسري اي مطالبة لبلاده باعادة تعريف اللاجئ او الغاء عمل وكالة الاونروا، بأن هذه التصريحات هي افشال للعبة ارادتها اسرائيل لإنهاء عمل الوكالة.

وشدد مشعشع على أن نتائج التحقيق فيما يتعلق الاوضاع الداخلية للوكالة متروك للجنة التحقيق، مؤكدا في السياق أن الوكالة ستلتزم بمخرجات التحقيق وتوصيات اللجنة، واصفا استخدام توقيت هذا التحقيق لاغراض سياسية بالمشبوه.

وحول بيان وزراء الخارجية العرب الذي اكد على ضرورة تكثيف الاتصالات لتجديد التفويض لعمل وكالة الاونروا قال مشعشع ان هذا القرار يعكس الالتفاف المتزايد حول الوكالة.