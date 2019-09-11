ليس له سلطة.. "الليكود" يدافع عن هروب نتنياهو

دافع حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، عن هروب نتنياهو إلى الملاجئ في أسدود خلال حفل انتخابي بعد إطلاق صواريخ من غزة.

وقال الحزب، "إن تفاخر ثلاثة من رؤساء أركان الجيش سابقين (بالإشارة إلى جنرالات سابقين معارضين لنتنياهو) بإطلاق الصواريخ على رئيس الوزراء عار.

من جانبه أضاف وزير الخارجية يسرائيل كاتس، إن نتنياهو كان يجب أن يطيع تعليمات حراس الشاباك وأن ينقل لمنطقة محمية، وليس له سلطة تقديرية لما يجري في مثل هذه الحالات الأمنية.

وذكر الوزير باريف ليفين "إن هناك من يريد مهاجمة نتنياهو بهدف المهاجمة ليس أكثر"، مضيفًا "في حال واصل نتنياهو المؤتمر حين أطلقت الصواريخ لتم مهاجمته أيضًا".

يشار إلى عملية إجلاء نتنياهو إلى الملاجئ، أثارت ردود فعل كبيرة في أوساط الصحافيين والمعلقين والمحللين والسياسيين "الإسرائيليين" الذين وصفوها بأنها "إذلال وطني" و"إهانة".