ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. اقتصاد
  3. عرض الخبر

صندوق الإقراض يدعو المقترضين العاملين في القطاع الخاص لتسوية حساباتهم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:44 - 11 سبتمبر 2019
صندوق الاقراض صندوق الاقراض
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

دعا صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين المقترضين العاملين في القطاع الخاص، بضرورة تسوية حساباتهم مع الصندوق قبل نهاية شهر أكتوبر القادم، وذلك تجنباً لإدراج أسمائهم على قاعدة الاستعلام الائتماني في سلطة النقد الفلسطينية، والتي بموجبها يتم تصنيف المتخلفين عن السداد على نظام الشيكات المعادة، والتي تؤثر على تقديم الخدمات المصرفية لهم.

وأوضح صندوق الإقراض، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذا الإجراء يأتي بهدف الحفاظ على ديمومة عمل الصندوق، للقيام برسالته الوطنية بمساعدة الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، لا سيما في ظل الأزمة المالية التي سببها الاحتلال باحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية، وعدم قدرة المقترضين من الموظفين الحكوميين على السداد.

الأكثر مشاهدة

متعلقات