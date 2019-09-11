ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام والقيادي قعدان يدخل يومه 43

يواصل ستة أسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بينهم القيادي في الجهاد الإسلامي طارق قعدان، إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري وهم:
◼ الأسير أحمد غنام (42 عاماً) من مدينة دورا قضاء محافظة الخليل.
مضرب منذ (60) يوماً
◼ الأسير سلطان خلوف (38 عاماً) من بلدة برقين قضاء محافظة جنين.
مضرب منذ (56) يوماً
◼ الأسير إسماعيل علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس قضاء القدس.
مضرب منذ (50) يوماً
◼ الأسير طارق قعدان (46 عاماً) من محافظة جنين.
مضرب منذ (43) يوماً
◼ الأسير ناصر الجدع (30 عاماً) من بلدة برقين في محافظة جنين.
مضرب منذ (36) يوماً
◼ الأسير ثائر حمدان (30 عاماً) من بلدة بيت سيرا.
مضرب منذ (31) يوماً