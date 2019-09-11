​​​​​​​الفصائل الوطنية تطالب بموقف عملي يتبنى استراتيجية وطنية تدعم المقاومة

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية صباح اليوم الاربعاء، ان تصريحات رئيس وزارء الاحتلال بنيامين نتنياهو بضم اجزاء من الضفة وتنفيذ صفقة القرن إمعان في التغول الصهيوني بحق أرضنا الفلسطينية، ولن نقبل أن تكون أراضينا ومقدساتنا جزء من البازار الانتخابي للعدو وقيادته المنهزمة.

وشددت الفصائل خلال بيان لها على أن مثل هذه التصريحات لن تغير قيد أنملة من الحقيقة التاريخية أن فلسطين من رأس الناقورة إلى أم الرشراش كلها أرض فلسطينية إسلامية عربية ، مشددة على انها ستدافع بكل ما تملك حتى التحرير الشامل والعودة لها بإذن الله عز وجل.

وجددت الفصائل تأكيدها على أن المقاومة التي أبدعت خلال سنوات فى مواجهة المحتل ما زالت حاضرة في الميدان وبتكتيكات متعددة لتكبح جماح هذه العنجهية الصهيونية.

واشارت الفصائل على أن هذا الاعتداء الصهيوني على حقنا التاريخي في أراضينا المحتلة الذي يتزامن مع الذكرى ال٢٦ للاتفاقية المشؤومة (أوسلو) يستوجب تحللاً فعلياً من هذه الاتفاقية المخزية، التى منحت المحتل الشرعية لإجرامه، وندعو رئيس السلطة لإطلاق يد المقاومة في الضفة وإلغاء التنسيق الأمني.

ودعت الفصائل أهلنا في الضفة والقدس لإشعال أراضينا المحتلة لهيباً في وجه العدو الصهيوني المغتصب لأرضنا ومقدساتنا ، ولتطلق رصاصات أسلحة أجهزة أمن السلطة إلى صدر جنود الإحتلال وضباطه.

وطالبت فصائل المقاومة الفلسطينية بموقف عملي يتبنى استراتيجية وطنية جامعة تدعم مقاومة المحتل ودحره عن كافة أراضينا المحتلة، وليس تكريس الانقسام وتعزيز سياسة خنق غزة وحصارها، والتي كان آخرها القرار المرفوض القاضي بحل هيئة شؤون العشائر في غزة.

ويشار الى ان المجرم نتنياهو أطل بالامس بدعاية انتخابية هزيلة ووقحة، واعلن فيها ضم أجزاء من الضفة الفلسطينية وغور الأردن، وليتبجح أنه ماضٍ في تنفيذ صفقة القرن رغم الفشل المستقبلي الواضح، والاستقالة المدوية لجرينبلات عضو فريق صفقة ترامب البائس.

فيما يلي نص البيان كاملاً :

بسم الله الرحمن الرحيم

( وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۖ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ۚ ..)

بيان صادر عن فصائل المقاومة الفلسطينية

لن تفلح الدعاية الانتخابية للمجرم نتنياهو .. فشعبنا سيسقط كل مخططاته ويحطم أحلامه

ياجماهير شعبنا الصامد..

مع استمرار شعبنا واصراره على المضي في طريق الحرية الذي رواه الشهداء والجرحى بدمهم الطاهر حيث تستمر مسيرات العودة وكسر الحصار نحو أهدافها المنشودة والتي كانت مع صمود شعبنا في كل أماكن تواجده الصخرة التي تصدت لكل المؤامرات وعرابيها. .

واليوم يطل علينا المجرم نتنياهو بدعاية انتخابية هزيلة ووقحة، ويعلن ضم أجزاء من الضفة الفلسطينية وغور الأردن، وليتبجح أنه ماضٍ في تنفيذ صفقة القرن رغم الفشل المستقبلي الواضح، والاستقالة المدوية لجرينبلات عضو فريق صفقة ترامب البائس.

فإننا في فصائل المقاومة الفلسطينية نتابع بكل قوة كافة المستجدات الجارية على الساحة الفلسطينية، وأمام كل ذلك نؤكد على التالي:

أولاً: تصريحات المجرم نتنياهو بضم اجزاء من الضفة وتنفيذ صفقة القرن إمعان في التغول الصهيوني بحق أرضنا الفلسطينية، ولن نقبل أن تكون أراضينا ومقدساتنا جزء من البازار الانتخابي للعدو وقيادته المنهزمة.

ثانياً: نؤكد أن مثل هذه التصريحات لن تغير قيد أنملة من الحقيقة التاريخية أن فلسطين من رأس الناقورة إلى أم الرشراش كلها أرض فلسطينية إسلامية عربية سندافع عنها بكل ما نملك حتى التحرير الشامل والعودة لها بإذن الله عز وجل.

ثالثاً: نؤكد أن هذا الاعتداء الصهيوني على حقنا التاريخي في أراضينا المحتلة الذي يتزامن مع الذكرى ال٢٦ للاتفاقية المشؤومة (أوسلو) يستوجب تحللاً فعلياً من هذه الاتفاقية المخزية، التى منحت المحتل الشرعية لإجرامه، وندعو رئيس السلطة لإطلاق يد المقاومة في الضفة وإلغاء التنسيق الأمني.

رابعاً: ندعو أهلنا في الضفة والقدس لاشعال أراضينا المحتلة لهيباً في وجه العدو الصهيوني المغتصب لأرضنا ومقدساتنا ، ولتطلق رصاصات أسلحة أجهزة أمن السلطة إلى صدر جنود الإحتلال وضباطه.

خامساً: إننا فى فصائل المقاومة الفلسطينية نطالب بموقف عملي يتبنى استراتيجية وطنية جامعة تدعم مقاومة المحتل ودحره عن كافة أراضينا المحتلة، وليس تكريس الانقسام وتعزيز سياسة خنق غزة وحصارها، والتي كان آخرها القرار المرفوض القاضي بحل هيئة شؤون العشائر في غزة.

سادساً: نؤكد أن المقاومة التي أبدعت خلال سنوات فى مواجهة المحتل ما زالت حاضرة في الميدان وبتكتيكات متعددة لتكبح جماح هذه العنجهية الصهيونية.

الرحمة للشهداء الأبرار .. والحرية للأسرى الأحرار .. والشفاء العاجل للجرحى الأبطال..

وإنا لمنصورون بإذن الله

إخوانكم/

فصائل المقاومة الفلسطينية

الأربعاء ١٢ - محرم - ١٤٤١

الموافق ١١ - ٩ - ٢٠١٩م