خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن خمسة أسرى من قطاع غزة والضفة والقدس المحتلتين يدخلون اليوم 11 سبتمبر أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

◼الأسير حمزة سعيد شحادة الكالوتي (60 عامًا) من القدس المحتلة المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

◼الأسير صبحي مصطفى عوض صافي (41 عامًا) من رام الله المحكوم بالسجن 27 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون الصهيونية.

◼الأسير جهاد إبراهيم أحمد باشا (47 عامًا) من طولكرم المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

◼الأسير مؤيد محمد سليم زيود (35 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون الصهيونية.

شقيقه الأسير عصام المعتقل منذ الأول من أبريل عام 2006، ومحكوم بالسجن 25 عامًا، وهما من قادة حركة الجهاد الإسلامي في جنين.

◼الأسير زكريا محمد عبد الخالق طه الكفارنة (40 عامًا) من مخيم جباليا شمال القطاع المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون الصهيونية.