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تردد المغاربية الجديد 2019 على قمر النايل سات

  • فلسطين اليوم
  • 23:14 - 10 سبتمبر 2019
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هي قناة إخبارية مستقلة تقوم بتسليط الضوء على القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تقام في منطقة المغاربية كما أنها أيضا لا تنسى القضية الجزائرية القائمة حالياً ومتابعة خاصة منها للثورة الجزائرية.

وتغطيات خاصة جدا لكل الأخبار الهامة فهي تهتم بتوصيل المعلومات الصحيحة والأخبار الغير مغلوطة للمواطن المغربي كما أن قناة المغاربية الأولى تعد هي النافذة التي يقوم المواطن من خلالها معرفة كافة الأخبار والأحداث التي تقام في الجزائر والثورة الجزائرية وأجدد الأحداث بها، الجدير بالذكر أنها من ضمن مجموعة قنوات المغاربية فهناك قناة المغاربية الثانية وكلاهما على القمر الصناعي نايل سات.

تردد فناة المغاربية الجزائرية Al Magharibia

اسم القناة على قائمة القنوات القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التقنية

Al Magharibia

 نايل سات 11315 رأسي V 27500 5/6 SD
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