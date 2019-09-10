تردد المغاربية الجديد 2019 على قمر النايل سات

هي قناة إخبارية مستقلة تقوم بتسليط الضوء على القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تقام في منطقة المغاربية كما أنها أيضا لا تنسى القضية الجزائرية القائمة حالياً ومتابعة خاصة منها للثورة الجزائرية.

وتغطيات خاصة جدا لكل الأخبار الهامة فهي تهتم بتوصيل المعلومات الصحيحة والأخبار الغير مغلوطة للمواطن المغربي كما أن قناة المغاربية الأولى تعد هي النافذة التي يقوم المواطن من خلالها معرفة كافة الأخبار والأحداث التي تقام في الجزائر والثورة الجزائرية وأجدد الأحداث بها، الجدير بالذكر أنها من ضمن مجموعة قنوات المغاربية فهناك قناة المغاربية الثانية وكلاهما على القمر الصناعي نايل سات.

تردد فناة المغاربية الجزائرية Al Magharibia