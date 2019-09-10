شاهد الان مباراة مصر والسعودية الاولمبي مباشر

يلتقي منتخب مصر الأولمبي نظيره السعودية في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولتي أمم إفريقيا وآسيا.

وتقام مباراة مصر والسعودية على أرضية ملعب استاد بتروسبورت في تمام الساعة السابعة.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره السعودي في المباراة التي جمعت بينهما السبت الماضي.

يذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة خلال شهر نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام السعودية

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: أحمد رمضان، أسامة جلال، محمود مرعي، أحمد فتوح.

خط الوسط: أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عمار حمدي، رمضان صبحي.

الهجوم: صلاح محسن.

حكم المباراة يطلق صفارة بداية اللقاء بين مصر والسعودية.

1" تمريرات متبادلة بين لاعبي المنتخبين وضغط قوي من مصر.

2" تمريرة قوية من عبد الله اليوسف لاعب السعودية تتحول لضربة مرمي لمصر.

3" ضغط قوي من المنتخب المصري على دفاع السعودية.

5" أسامة جلال يحرز الهدف الاول للمنتخب المصري بعد تحويله لركنية طاهر محمد طاهر لرأسية فى المرمي.

8" سيطرة تامة على الكرة لمنتخب مصر وسط تراجع دفاعي تام من لاعبي منتخب السعودية.

9" خطاً لصالح مصر من الناحية اليسري يلعبها مطاهر محمد طاهر للمدافع أسامة جلال والذي سددها

ويتصدي لها دفاع السعودية.

10" تسديدة قوية من صلاح محسن تخرج بعيدة عن مرمي السعودية.

12" صلاح محسن ينفرد بمرمي السعودية ويسددها ضعيفة فى يد حارس المرمي.

13" محمد المجحد لاعب السعودية يصوب كرة قوية خارج منطقة جزاء مصر تمر بجوار القائم.

15" مرور ربع ساعة من عمر المباراة ومصر تتقدم بهدف نظيف على حساب السعودية.