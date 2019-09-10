القيادي عليان: دعم الأسرى واجب وطني وديني وأخلاقي ورباني ولن نتركهم وحدهم

شارك الألاف في مسيرة حاشدة بغزة نظمتها حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، تضامنًا مع الاسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"

وانطلقت المسيرة التي حملت عنوان "لن نترك أسرانا وحدهم"، من ميدان فلسطين وصولا إلى شارع الوحدة أمام برج شوا وحصري، وسط هتافات بمحاكمة الاحتلال "الإسرائيلي" على جرائمه بحق الأسرى.

بدوره، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الدكتور جميل عليان، على ضرورة محاسبة الاحتلال الصهيوني على جرائمه بحق الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي، مشدّدا على أن المقاومة لن تسمح للاحتلال بسفك دماء الأسرى واستقبالهم شهداء.

وقال عليان في كلمة له خلال المسيرة: "دعم الأسرى واجب وطني وديني وأخلاقي ورباني، ولن نتركهم وحدهم، ولن تتركهم سرايا القدس وقوى المقاومة، التي لا تمل من الاعداد والتجهيز لتحريريهم وحمايتهم وحماية الشعب الفلسطيني".

وفي سياق متصل، أضاف عليان، أن صفقة القرن المخرج الطبيعي والحقيقي لأسلو، مشددا على انه حان الوقت لتبقى أسلو خلف ظهورنا، مطالبًا السلطة بإعادة الاعتبار للمقاومة التي تحدد قواعد الاشتباك لضمان الحقوق الفلسطينية، متسائلًا: ماذا بقي للسلطة من مبرر للبقاء على قيد أسلو؟".

ووجه عليان حديثه للسلطة: "تحرير الضفة المحتلة لن يتم باعتقال أسرانا المحررين أو بالتنسيق مع الاحتلال، لذلك آن الأوان ان يركل شعبنا كل من يتشبث بأوسلو

ودعا عليان السلطة الفلسطينية، بإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها على قاعدة الشراكة الوطنية و"فلسطين الكاملة من نهرها إلى بحرها"، مبينًا أن الوقت يعمل لصالحنا في هذا الوقت التاريخي الذي تمر به المنطقة، فهناك مقاومة حية تنهض في فلسطين ولبنان وسوريا العراق.

وحول تفجيرات غزة، قال: "العبث بأمن غزة ووحدته الداخلية لن يقبله أي فلسطيني، وهناك ما يحاك مؤامرات تحاك ضد غزة أكبر مما تظنون، والمقاومة قادرة على دحض المؤامرة وأثبتت ذلك"، مطالبا بتوحيد الصف الفلسطيني كي تبقى عصية على الانكسار في وجه كل من يحاول يعبث معها.

كما شدّد عليان، على ضرورة الانطلاق في مسيرات العودة بمرحلة جديدة والتقدم لتصبح أكثر قوة وإرهاقًا في وجه الاحتلال الصهيوني، مشيرًا إلى مسيرات العودة ستبقى مستمرة حتى تحقيق أهدافها.

وحول التطبيع العربي مع الاحتلال "الإسرائيلي"، قال: "كلٌ يبحث عن مصالحه الخاصة، وأمريكا غير قادرة على حماية أي نظام عربي، وهي تريد أن تخرج من هذا الاطار لحماية مصالحها مع الاحتلال"، مشيرًا إلى أن العربدة الاسرائيلية في المنطقة دليل على ضعف وتفكك الاحتلال، مشددًا في الوقت ذاته على انتهاز هذه الفرصة عربيًا في وجه الاحتلال.













































يتبع..