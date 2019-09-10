الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تعبر عن اسفها لقرار حل هيئة شؤون العشائر

أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار عن تضمنها الكامل مع شئون العشائر، معبرة عن أسفها لقرار الاخ رئيس السلطة الفلسطينية القاضي بحل الهيئة العليا لشؤون العشائر بقطاع غزة.

و قالت الهيئة في بيان صحفي مساء اليوم الثلاثاء بأن هيئة شؤون العشائر كان لها دور كبير وبارز في حماية المجتمع وتعزيز السلم الأهلي، ومثلت الوجه المشرق لعشائرنا وعوائلنا بالقطاع وسهرت الليالي لرأب الصدع الوطني بين ذوي ضحايا الانقسام البغيض.

و أضحت الهيئة أن شؤون العشائر كان لها أدوار وطنية مميزة في مسيرات العودة ومواجهة المؤامرات الهادفة لتصفية الحقوق الوطنية وفي مقدمتها صفقة ترمب.

كما أكدت الهيئة على ضرورة استمرار دور شؤون العشائر ، مطالبة الاخ الرئيس بإعادة النظر في هذا القرار والتمسك بهذا المكون الوطني الذي كان وما زال ضمانة وطنية واجتماعية منذ عهد الاحتلال عندما كانت العنوان لحل الخلافات بين ابناء شعبنا وحمتهم من الابتزاز الصهيوني .