مشاهدة مباراة المغرب والنيجر بث مباشر يلا شوت اليوم 10/9/2019

المغرب ومالي بث مباشر اليوم 10 -09-2019 تصفيات إفريقيا تحت 23 ، ضمن الدور الثالث والأخير من تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، والتي تقام في مصر خلال شهر نوفمبر.

بث مباشر مباراة المغرب والنيجر الآن وتهتم الجماهير بمتابعة الاستعدادات ويمكنكم مشاهدة مباراة المغرب والنيجر اليوم ضمن لقاء بالأجندة الودية الدولية استعداداً لعودة منافسات تصفيات أمم إفريقيا للنسخة القادمة 2021 ويتوفر اللقاء لكم اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن مباريات اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر سبتمبر للعام الجاري 2019 ميلادياً والمقامة على أرض المغرب كون اللقاء يعود لهم و سيتوفر عبر قنوات بي إن سبورت القطرية مباشرة في الشرق الأوسط وذلك بتعليق عادل خلو بقيادة طاقم تحكيم مغربي .

مباراة منتخب المغرب الأولمبي ضد نظيره المالي ستكون اختبارا حقيقيا لهذا الجيل الذي يضم الثلاثي أشرف حكيمي ونصير مزراوي ويوسف النصيري.

مباراة الذهاب بين منتخب المغرب ومالي تجرى اليوم السبت على أرضية ملعب الكبير بمدينة مراكش بينما تقام مباراة الإياب بمدينة باماكو يوم الثلاثاء 10 سبتمبر الجاري.