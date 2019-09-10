النيابة العامة تعلن عن موعد نتائج التحقيق في قضية "إسراء غريب"

أعلنت النيابة العامة، بصفتها حارسة العدالة الجنائية، أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا بعد غد الخميس في تمام الساعة 12 ظهرا في قاعة المؤتمرات الحكومية– وزارة الاعلام- رام الله، لعرض ما توصلت إليه من نتائج في ملف الدعوى الخاص بالمرحومة إسراء غريب.

وكانت النيابة أصدرت بيانا في الخامس من الشهر الجاري أكدت فيه استمرار التحقيقات وتقدمها بقضية المرحومة إسراء غريب.

وأوضحت النيابة، في بيان أصدرته اليوم، أن المؤتمر الصحفي يأتي على ضوء ما تم التوصل إليه من بينات بملف الدعوى وفقاً للقانون، وذلك بعد استلام النيابة العامة لتقرير الطب الشرعي من جهة الاختصاص اليوم الثلاثاء الموافق 10/9/2019، والذي تم إعداده من قبل الطبيب الشرعي المكلف صاحب الاختصاص المكاني الدكتور أشرف القاضي .

كما أكدت النيابة العامة أن استقالة الأطباء الشرعيين لا تربطها علاقة بقضية إسراء غريب ولم يكن لديهم أي تكليف من قبلنا في هذه الدعوى.