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مؤتمر ابل مباشر

  • فلسطين اليوم
  • 19:30 - 10 سبتمبر 2019
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قررت شركة أبل الأمريكية بث مؤتمرها الخاص بالإعلان عن هواتف "آيفون 11"، عبر حسابها الرسمي بموقع "يوتيوب" للمرة الأولى.

واعتادت "أبل" خلال السنوات الماضية، بث الإعلان عن منتجاتها الجديدة، من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت، أو من خلال محرك بحث "سفاري" على أجهزتها الذكية.

وقررت الشركة العام الماضي بث مؤتمرها "WWDC2018" للكشف عن هواتفها الذكية الجديدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مع إمكانية مشاهدة البث لمستخدمي متصفحا "كروم" و"فايرفوكس".

جدير بالذكر أن "أبل" ستكشف عن 3 طرازات جديدة من هاتف "آيفون 11"، خلال حدث خاص يوم 10 سبتمبر بمسرح ستيف جوبز في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

 

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