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تردد قناة السودان الرياضية نايل سات 2019

  • فلسطين اليوم
  • 19:22 - 10 سبتمبر 2019
تردد قناة السودان الرياضية نايل سات 2019 تردد قناة السودان الرياضية نايل سات 2019
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شهدت ترددات القنوات السودانية، تغيرا كبيرا، في العام الحال، وذلك لأن القنوات التلفزيونية هي الوسيلة ليصال الرسائل إلى الشعب السوداني مباشرة، فهي تعمل على نهضة السودان والتطوير فيها، بالإضافة إلى تطوير الجمهور صاحب الثقافة العريقة.

 

سننقل لكم تردد القنوات السودانية 2019 من خلال موقعنا، فلسطين اليوم، وذلك من اجل متابعة الاخبار ونقلها مباشرة، وهي كالتالي:

تردد قناة تلفزيون السودان Sudan TV:

 

القناة   القمر الصناعي  الترد  الاستقطاب   معدل التصحيح          معامل الترميز
سودان سبورت     نايل سات  12685    عمودي 27500         V     3/4
سودان سبورت   نايل سات      12686  عمودي   27500            V     3/4
 

 

سودان سبورت

 نايل سات   16688      عمودي 27500           V     3/4
سودان سبورت عرب سات   11391   عمودي 27500  V  3/4
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