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مشاهدة مباراة الاردن وباراغواي بث مباشر الودية اليوم الثلاثاء 10/9/2019

  • فلسطين اليوم
  • 19:15 - 10 سبتمبر 2019
مشاهدة مباراة الاردن وباراغواي بث مباشر مشاهدة مباراة الاردن وباراغواي بث مباشر
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يعتبر لقاء الأردن مع باراجواي هو الأول تاريخياً، والخامس أمام منتخبات أمريكا الجنوبية، حيث سبق أن تغلب على الإكوادور 3-0، وخسر أمام كولومبيا 0-3، وواجه أوروجواي مرتين فخسر في عمان 0-5، وتعادل إياباً 0-0.

وستكون هذه المواجهة الودية ضد المنتخب البارجواياني الكبير، من أجل تثبيت بعد التكتيكات الخاصة قبل المواجهات الكبيرة في التصفيات خصوصاً ضد كلا من المنتخبين الكويتي والأسترالي.

 موعد مباراة الأردن وباراجواي اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019، في أحد لقاءات الودية الاستعدادية بالنسبة للمنتخبين بخصوص التصفيات التي تأهل إلي كأس العالم في قطر 2022، في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، سيقام اللقاء علي ملعب عمان الدولي.

من المرتقب أن تذيع مباراة الأردن وباراجواي، فضائياً عبر قنوات الأردن الرياضية، وذلك لأنها القناة المالكة لحقوق البث في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون متاحاً للعرب مشاهدة اللقاء عن طريق هذه القناة المشفرة بطريقة الاشتراك المباشر لدي القناة أو عن طريق أقرب موزع للخدمة في المدينة التي تتواجد بها ويكون لديه حقوق توزيع، أو عن طريق موقع جول العرب.

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