شرطة غزة :تعليمات واضحة للمواطنين في المناطق القريبة من إزالة الالغام التي تنفذ اليوم

فلسطين اليوم-غزة

أعلن إسلام شهوان الناطق باسم الشرطة الفلسطينية أن الشرطة بغزة بدأت صباح اليوم, بالتعاون مع احد الوفود وطاقم خبير عسكري متخصص في معالجة مخلفات الحروب والأسلحة والذخائر بإزالة بعض المخلفات التي تراكمت في العدوان الاخير على غزة.

وقال شهوان أن عملية إزالة المخلفات ستتم على مرحلتين الأولى منها , بدأت صباح اليوم حيث تم نشر تعليمات واضحة للإخوة في المناطق القريبة من إزالة الألغام سواء في وكالة الغوث "الانروا" والعاملين في محيط مدينة عرفات للشرطة، بالإضافة الي الطلبة والعاملين في مدرسة الزيتون وهي قريبة جدا من مركز عرفات للشرطة.

واستنكر شهوان الشائعات التى أطلقت حول الأسباب الحقيقة لإخلاء لتلك المناطق معتبرا ان ذلك يأتي من الحرص والخوف على ان تكون هناك انفجارات في تلك المناطق كون أن المتفجرات تزن 4طن ,بالإضافة لإزالة القنابل الفسفور والتي اشتعلت قبل يومين في مدينة عرفات للشرطة.

أشار شهوان انه سيتم إزالة كافة المخلفات الي مناطق خارج التجمعات السكنية والتعامل معها.