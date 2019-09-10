موعد مسابقة الزنابق لتنسيق الزهور 2019

مسابقة لتنسيق الزهور، وهي محور الفعالية والنشاط الأهم، وتتم من خلال المنافسة بين 12 متسابقاً من منسقي الزهـور في الوطـن العربـي أمام لجنة تحكيم دولية لتنسيق عدد من الأعمال الفنية بكمية زهور متشـابهة خلال مدة زمنيـة محـددة وباتبـاع معايير خاصة.

وتتألـف المسـابقة مـن خمسـة مراحـل يتـم اسـتخدام زهـور طبيعيـة واصطناعيـة. يتبعهـا حفـل إعـلان الفائزيـن وتوزيـع الجوائـز، والتي تقام في فندق هيلتون بمدينة الرياض في الفترة من 14 -15 محرم 1440هـ الموافق 13-14 سبتمبر 2019م. من الساعة 04:00 م – 12:00 ص. مسموح بدخول الشباب والعمر الأدنى لدخول الأطفال هو 5 سنوات.

ورش تدريبية تخصصية: عقد ورشتي تدريب من خـلال معهـد دولـي متخصص وموثوق لعـدد (15) متـدرب لمـدة (4) سـاعات لإعطاء خلفية حول فن تنسيق الزهور ومبادئه ومدارسه المختلفة، مع عرض حي لخطوات التنسيق .

روّاد الزهور: دعوة عدد من الشخصيات الناجحة في مجال تنسيق الزهور كمستثمرين أو منسقي زهور أو مخططي حفلات زواج للحديث عن تجاربهم لمدة 15-30 دقيقة أمام الجمهور المهتم.

عروض حية لتنسيق الزهور: نشـاط تفاعلـي وتحفيـزي مـع الجمهـور لمـدة 45 دقيقـة تتكـرر ثـلاث مـرات خـلال اليـوم. يتـم فيـه تقديـم عـدد مـن العـروض الحيـة فـي تنسـيق الزهـور وطـرح عـدد مـن الأسـئلة البسـيطة والمعلومـات العامـة حـول الزهـور وفـن تنسيقها على الجمهور، ومشاركة الراغب من الجمهور في إعداد باقـات صغيـرة، وإجـراء سـحب علـى عـدد مـن الجوائـز.

تصويت الجمهور: منح الجمهور فرصة التصويت على أعمال المتسابقين الفنية لاختيار العمل الفني الأجمل.

أجمل صورة فوتوغرافية: منافسة مفتوحة في مجال التصوير الفوتوغرافي لتصوير فعاليات المسابقة والأعمال الفنية الناتجة عنها، بالتعاون مع إحدى الجهات المهتمة بالتصوير الفوتوغرافي.

المعرض المصاحب: عرض كافة الأعمال التي تم تصميمها في المسابقة إلى جانب أجنحة لعدد من الرعاة والجهات العارضة.

وفي وقت سابق، أطلق مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني بالتعاون مع "لتو" كافيه مسابقة تنسيق الأزهار لأصحاب المشاريع المحلية خلال الفترة الممتدة، ومن شروط المسابقة أن يكون المشروع المشارك قائم منذ 6 أشهر إلى عامين، وأن يملك سجلاً تجارياً أو رخصة عمل منزلية، وأن يرسل المشروع المشارك نماذج من أعماله السابقة.