تفسير حلم البول لابن سيرين

فسر ابن سيرين البول في المنام هو دلالة على فقد السيطرة على النفس في الواقع، ولابد أن يراجع حساباته في معاملاته مع الناس ويتجنب السيء منها، وقد يدل وجود البول في المنام على أرباح مالية كبيرة قد تأتى قريباً.

تفسير رؤية البول في المنام وتكون الرؤية خيراً:

• عند رؤية صاحب الحلم انه قد تبول في مكان ما ولكنه لا يعرف هذا المكان في المنام فان هذا يدل على أن صاحب الحلم سوف يتزوج من امرأة في هذا المكان الذي قد رآه في الحلم، أما إذا رأي صاحب الحلم انه يتبول في المنام فان هذا يدل على أن صاحب الحلم سوف يقوم بإنفاق بعض المال والذي سوف يعود إليه في النهاية.

• عند رؤية صاحب الحلم انه يتبول في بئر في المنام فان هذا يدل على صاحب هذا الحلم سوف يكسب رزق حلال وسوف يقوم بالإنفاق منه ، أما عند رؤية صاحب الحلم انه يتبول في مكان يشبه المحراب فسوف تنجب زوجته غلام سوف يصبح عالما. أما عند رؤية صاحب الحلم انه يتبول على المصحف الشريف فان ذلك يدل أن ابن له سوف يحفظ القران الكريم.

• عند رؤية صاحب الحلم انه قد تبول بعض من البول ولكنه قد حبس البول بعدها في المنام فان هذا يدل على انه سوف يفقد من أمواله في حالة أن يكون صاحب الحلم غنيا ، وفي حالة أن يري صاحب الحلم انه تبول بعض من البول وحبس البول من بعدها وكان الشخص صاحب الحلم لديه كرب فان هذا يدل على أن همومه سوف تذهب.

• عند رؤية صاحب الحلم انه قد تبول مع شخص اخر كان يتبول في نفس المكان فهذا يدل على أن هذين الشخصين سوف يكون بينهما نسب ، أما عند رؤية صاحب الحلم انه تبول في مكان التبول ولكن اكثر من المعتاد في المنام فان هذا يدل على أن صاحب الحلم سوف يفقد مالا إن كان غنيا وسوف تنفرج همومه إن كان فقيرا.

• عند رؤية صاحب الحلم انه قد تبول لبناً وقد شرب من هذا اللبن شخص يعرفه في المنام فان هذا يدل على أن صاحب الحلم سوف ينفق على هذا الرجل في الحلم مال حلال ، أما عند رؤية صاحب الحلم انه قد تبول نار فان هذا يدل على أن صاحب الحلم سوف ينجب ولد له سلطان في الدنيا.

• عند رؤية صاحب الحلم انه يتبول طائراً في المنام فان هذا يدل على انه سوف ينجب ولدا ويكون صالح أو فاسد بقدر صلاح أو فساد هذا الطائر ،أما في حالة رؤية صاحب الحلم انه يتبول في قميصه فأن هذا يدل على أن صاحب الحلم سوف ينجب طفلا وان كان هذا الشخص غير متزوج فانه سوف يتزوج.

• أما عند رؤية صاحب الحلم انه يتبول في منزل أو قرية فان هذا يدل على أن صاحب الحلم سوف يتزوج من هذا المنزل أو من هذه القرية ، وعند رؤية صاحب الحلم انه يتبول في البحر في المنام فسوف يقوم صاحب الحلم بإخراج زكاة إلى السلطان. أما عند رؤية صاحب الحلم انه تبول في المسجد فسوف ينجب صاحب الحلم ولدا تقيا.

تفسير رؤية البول في المنام في شر رؤيته:

• عند رؤية صاحب الحلم انه يتبول في الحلم فان هذا يدل على صرف المال فيما لا يحل لذلك. أما عند رؤية صاحب الحلم انه يمسك البول فان هذا يدل على أن صاحب الحلم يتعجل في اتخاذ القرارات ويتعجل في أفعاله ، وقد تدل رؤية البول في المنام على أن صاحب الحلم سوف يكسب أو يمتلك مال حرام.

• عند رؤية صاحب الحلم انه يتبول على احد السلع في المنام فان هذا يدل على صاحب الحلم سوف يحقق خسارة في هذه السلعة ، أما عند رؤية صاحب الحلم انه يريد أن يتبول ولا يجد مكان مناسب لذلك فان ذلك يدل على أن صاحب الحلم سوف يحاول البحث عن مكان لإخفاء بعض الأموال ولكنه لن يستطيع أن يجده.

• عند رؤية صاحب الحلم أن شخص اخر يعرفه يقوم بالتبول عليه في المنام فان هذا يدل على أن صاحب الحلم سوف يتعرض للإذلال من هذا الشخص نظرا لإنفاقه عليه ، وعند رؤية صاحب الحلم انه يتبول لبنا فان هذا يدل على ضياع الفطرة وان تبول صاحب الحلم دم فان هذا يدل على انه يأتي امرأة محرمة آو يأتي امرأة مطلقة.

• عند رؤية صاحب الحلم انه يتبول عصيرا في المنام فان هذا يدل على أن هذا الشخص صاحب الحلم سوف يقوم بالإسراف في الإنفاق ، أما في حالة رؤية صاحب الحلم انه يتبول زعفران فأن هذا يدل على انه سوف ينجب طفل مريض. وعند رؤية صاحب الحلم انه يتبول طين في المنام فان هذا يدل على عدم احسان هذا الشخص الوضوء.