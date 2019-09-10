تردد قناة الكويت الرياضية hd نايل سات 2019

تعتبر قناة الكويت الرياضية، من أحد القنوات التي أطلقها التليفزيون الكويتي الحكومي، وهي تحمل الترتيب الثالث من بين القنوات الحكومية الكويتية، كما وتنقل بث مباشر مباريات الدوري الكويتي للمحترفين والمباريات العالمية والودية للمنتخب الكويتي بجانب نقلها لاهم المباريات العالميه والتى تعلن عن نقلها .

تبث قناة الكويت الرياضية على جميع الأقمار الصناعية، مثل قمر العرب سات بدر 6، وقمر النايل سات المصري، وقمر جالاكسي 19، والقمر الصناعي الأتلانتيك بيرد، وايضا قمر هيسبا سات وقد استطاعت القناة في الفترة الأخيرة التي تحتل مكانة كبيرة على الساحة فهي أيضًا تُبث من خلال مجموعة كبيرة من الأقمار الصناعية المختلفة بدون تقطيع أو تشفير.

وتعمل القناة على نقل العديد من المباريات الرياضية الهامة والدوريات الرياضية التي تخص الأندية الكويتية، والمنافسات الرياضية الأخرى.

تردد قناة الكويت الرياضية Kuwait Sport 2019 على العربسات:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل الاستقطاب اتلانتيك بيرد 11054 27500 عمودي العربسات 12523 27500 افقي

تردد قناة الكويت الرياضية Kuwait Sport 2019 على النايلسات:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ نايلسات 11678 27500 رأسي 4/ 3

تردد الكويت الرياضية على كافة الأقمار:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ معامل الاستقطاب جالاكسي 19 12028 22000 3/4 أفقي H هيسبا سات 12052 27500 3/4 أفقي H يوتل سات 11055 27500 3/4 رأسي

تردد قناة الكويت الرياضية بلس kuwait sport plus على النايلسات:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ معامل الاستقطاب النايلسات 12523 27500 3/ 2 أفقي النايلسات 11823 27500 3/ 2 رأسي

تردد قناة الكويت الرياضية بلس على العربسات: