كورة لايف مشاهدة مباراة السعودية اليوم بث مباشر يلا شوت

يخوض المنتخب السعودي، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019، مباراته الأولى في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكل من كأس العالم 2020 وكأس آسيا 2022 أمام المنتخب اليمني الذي تعادل في المباراة الأولى بهدفين لمثلهما أمام منتخب سنغافورة بهدفين لمثلهما.

وتنطلق مباراة اليمن والسعودية في التصفيات المزدوجة بكأس العالم وكأس آسيا، في تمام الـ 13.10 توقيت القاهرة، 14.10 توقيت مكة المكرمة، 11.10 توقيت جرينتش، حيث يحتضن ملعب "استاد البحرين الوطني" المباراة، فيما تذيعها قنوات "بي إن سبورتس".

ويأمل الأخضر، الذي يقبع على رأس المجموعة الرابعة، في تخطي عقبة اليمن وحصد أول 3 نقاط في مشواره نحو مونديال 2022 وآسيا 2023 قبل استكمال ماراثون التصفيات فيما بعد.

ويتواجد الأخضر بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد في مدينة المنامة، الذي وصل إليه الأحد ، لبدء الاستعدادات قبل ضربة البداية. وكانت قرعة التصفيات قد أوقعت المنتخب السعودي، ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب كلا من: "اليمن، أوزبكستان، فلسطين، سنغافورة".

يخوض المنتخب السعودي، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019، مباراته الأولى في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكل من كأس العالم 2020 وكأس آسيا 2022 أمام المنتخب اليمني الذي تعادل في المباراة الأولى بهدفين لمثلهما أمام منتخب سنغافورة بهدفين لمثلهما.

ويأمل الأخضر، الذي يقبع على رأس المجموعة الرابعة، في تخطي عقبة اليمن وحصد أول 3 نقاط في مشواره نحو مونديال 2022 وآسيا 2023 قبل استكمال ماراثون التصفيات فيما بعد.

ويتواجد الأخضر بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد في مدينة المنامة، الذي وصل إليه الأحد ، لبدء الاستعدادات قبل ضربة البداية. وكانت قرعة التصفيات قد أوقعت المنتخب السعودي، ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب كلا من: "اليمن، أوزبكستان، فلسطين، سنغافورة".