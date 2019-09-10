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جريمة بشعة تهز الاردن.. أب يضع حدا لحياته وطفلته بالقفز من الطابق الرابع

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:05 - 10 سبتمبر 2019
سقوط سقوط
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انهى رجل اردني حياته وحياة ابنته اليوم الثلاثاء بعد أن قفز من الطابق الرابع منتحراً بعد القائه لابنته من نوافذ احد الفنادق في منطقة العقبة أقصى الجزء الجنوبي من المملكة الأردنية وهي المنفذ البحري الوحيد للأردن

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام "إن بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة العقبة حول تعرض شخص وطفلته للسقوط من الطابق الرابع من أحد الفنادق في مدينة العقبة"، مضيفاً "أنه جرى إسعافهما وما لبثا أن فارقا الحياة".

واشارات التحقيقات الاولية في الجريمة المروعة إلى أن الشخص المتوفى القيَّ طفلته ومن ثم نفسه إثر خلافات عائلية، مؤكدا أن التحقيق ما زال جاريا في الحادثة.

 

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