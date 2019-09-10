بجد واجتهاد قد يحتاج الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية الى اجابة سؤال من اسئلة المناهج الدراسية اثناء المذاكرة والمراجعة لدروسهم ومن هنا من موقع بصمة ذكاء بكامل السرور نقدم لكم :

حل سؤال ما سبب تسمية البحار القمرية بهذا الاسم واكتب اسماء بعضها؟

واليكم الحل هو :

سبب تسمية البحار القمرية بهذا الاسم هي انها عبارة عن سهول بازلتية تقع علي قمر الارض وهي كبيرة الحجم نسبياً وهي ايضا مناطق غنية بالحديد كان علماء الفلك قديماً يطنون انها مياه نظراً لعدم توفر المعدات والاجهزة العملية الخاصة بالفحص والتدقيق

اسماء بعض من البحار القمرية : بحر الامطار ، البحر الشرقي ، بحر سميث ، بحر الشدائد ، بحر القمر ، بحر السكون ، محيط العواصف .