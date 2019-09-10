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ما سبب تسمية البحار القمرية بهذا الاسم واكتب اسماء بعضها

  • فلسطين اليوم
  • 17:52 - 10 سبتمبر 2019
ما سبب تسمية البحار القمرية بهذا الاسم واكتب اسماء بعضها ما سبب تسمية البحار القمرية بهذا الاسم واكتب اسماء بعضها
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 حل سؤال ما سبب تسمية البحار القمرية بهذا الاسم واكتب اسماء بعضها؟ 

واليكم الحل هو :

سبب تسمية البحار القمرية بهذا الاسم هي انها عبارة عن سهول بازلتية تقع علي قمر الارض وهي كبيرة الحجم نسبياً وهي ايضا مناطق غنية بالحديد كان علماء الفلك قديماً يطنون انها مياه نظراً لعدم توفر المعدات والاجهزة العملية الخاصة بالفحص والتدقيق 

اسماء بعض من البحار القمرية : بحر الامطار ، البحر الشرقي ، بحر سميث ، بحر الشدائد ، بحر القمر ، بحر السكون ، محيط العواصف .

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