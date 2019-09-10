كرينبول: أزمة الأونروا ليست مالية فقط

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بيير كرينبول، أن الأزمة التي تعاني منها الوكالة ليست مالية فقط وإنما سياسية.

وأوضح كرينبول، أن الأزمة الحقيقية التي تواجه الوكالة الدولية هي ضغوط كبيرة وتدخلات غير مسبوقة من قبل "إسرائيل".

جاء ذلك خلال كلمة له في اجتماع وزراء الخارجية العرب القامة في العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الثلاثاء.

ودعا المفوض العام للوكالة، الدول العربية إلى زيادة دعمها لوكالة الغوث، موضحا أنه "رغم التحديات إلا أننا نحظى بدعم شركائنا الذين ساهموا معنا في تقدم عمل الوكالة".