سعر ومواصفات ايفون 11 الجديد Iphone 11 2019

مواصفات ايفون 11 اليكم سعر ومواصفات الموبايل بالكامل ايفون 11 احدث هواتف شركة ابل لعام 2019 بشاشة انفنتى تستحوذ على اغلب واجهة الموبايل ليأتى بدون اطارات او حواف كبيرة مع تصميم رائع واداء متميز بنظام تشغيل IOS 13.
- الشاشة: 6.5 انش
- الكاميرا: 12+12+12 ميجا بكسل
- الذاكرة العشوائية: 6 جيجابايت
- البطارية: 3500 ملى امبير
- نظام التشغيل: IOS 13
- المعالج: Apple A13
اليكم سعر ومواصفات موبايل Apple iPhone 11 Pro Max، يأتى ضمن عائلة ايفون الجديدة لعام 2019 والتى تتكون من ثلاث هواتف ذكية تشمل اداء وتحسينات عن العام الماضى، تصميم مختلف من الجهه الخلفية لكن مع نفس النتوء الكبير فى الجزء العلوى من الشاشة.
أهم مواصفات Apple iPhone 11 Pro Max
- الشاشة بقياس 6.5 بوصة من نوع OLED تأتى بقياس 6.5 بوصة، الدقة 2688×1242 بكسل، نسبة الطول الى العرض 19.5:9 ratio محمية بالزجاج المقاوم للخدش من تصنيع شركة ابل “oleophobic coating”.
- الشاشة تدعم الميزات التالية: دولبي فيجن، التدرج اللوني الواسع، اللمس ثلاثى الأبعاد، نغمة حقيقية، HDR10.
- الهاتف يعمل بنظام تشغيل IOS 13.
- المعالج Apple A13 Bionic ثمانى الأنوية، بتكنولوجيا 7 نانومتر، ومعالج رسوميات Apple GPU 4-core graphics.
- البطارية : من أهم مواصفات iPhone 11 Pro Max انه يحمل بطارية أفضل من الأصدارات السابقة بسعة 3500 ملى امبير بالأضافة الى تحسينات جديدة لتقليل استهلاك البطارية.
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أهم مميزات iPhone 11 Pro Max
- بطارية أكبر من الأصدارات السابقة وتأتى بسعة 3500mAh بالأضافة الى تحسين اداء استهلاك الطاقة مع دعم لخاصية الشحن السريع بقوة 15 واط.
- تحسينات جديدة على نظام التشغيل IOS 13.
- من أهم مميزات Apple iPhone 11 Pro Max انه مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، يصل الى عمق متر ولمدة 30 دقيقة.
- شاشة ممتازة جدا من نوع اوليد تدعم خاصية اللمس الـ 3D وتدرج اللوان واسع والعديد من المميزات الأخرى يمكنك التعرف عليها من الجداول اسفل هذة المقالة.
- الكاميرا الخلفية ثلاثية، كل منهما يأتى بدقة 12 ميجا بكسل، تدعم العديد من الميزات وبالأضافة الى تحسينات جديدة على خصائص الذكاء الصناعى والعديد من الخصائص الأخرى مثل تصوير الصور بزاوية عريضة وزاوية عريضة جدا والعزل والتقريب البصرى (الزوم) ضعف المسافة أو كما يطلق علية 2X.