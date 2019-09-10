سعر ومواصفات ايفون 11 الجديد Iphone 11 2019

اليكم سعر ومواصفات موبايل Apple iPhone 11 Pro Max، يأتى ضمن عائلة ايفون الجديدة لعام 2019 والتى تتكون من ثلاث هواتف ذكية تشمل اداء وتحسينات عن العام الماضى، تصميم مختلف من الجهه الخلفية لكن مع نفس النتوء الكبير فى الجزء العلوى من الشاشة.

أهم مواصفات Apple iPhone 11 Pro Max

الشاشة بقياس 6.5 بوصة من نوع OLED تأتى بقياس 6.5 بوصة، الدقة 2688×1242 بكسل، نسبة الطول الى العرض 19.5:9 ratio محمية بالزجاج المقاوم للخدش من تصنيع شركة ابل “oleophobic coating”.

الشاشة تدعم الميزات التالية: دولبي فيجن، التدرج اللوني الواسع، اللمس ثلاثى الأبعاد، نغمة حقيقية، HDR10.

الهاتف يعمل بنظام تشغيل IOS 13.

المعالج Apple A13 Bionic ثمانى الأنوية، بتكنولوجيا 7 نانومتر، ومعالج رسوميات Apple GPU 4-core graphics.

البطارية : من أهم مواصفات iPhone 11 Pro Max انه يحمل بطارية أفضل من الأصدارات السابقة بسعة 3500 ملى امبير بالأضافة الى تحسينات جديدة لتقليل استهلاك البطارية.

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