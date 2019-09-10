اخبار كربلاء الان مباشر تدافع كربلاء يتسبب فى 31 قتلا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، عن سقوط عشرات القتلى والمصابين أثناء الاحتفال بذكرى عاشوراء في كربلاء بجنوب بغداد.

وأفادت مصادر عراقية بانهيار ممر أثناء مراسم عاشوراء في كربلاء، فيما أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بارتفاع حصيلة حادث كربلاء إلى 31 قتيلاً و100جريح.

وقال مسؤولون أمنيون عراقيون إن الحادث في كربلاء نجم عن انهيار جزء من ممشى في مراسم عاشوراء.

وذكرت مصادر في فرق الإسعاف والدفاع المدني أن الأعداد الكبيرة للمشاركين في ذكرى عاشوراء أدت إلى حدوث اختناق وتدافع أثناء ما يعرف بـ"ركضة طويريج" عند أحد المداخل المؤدية إلى ضريح الإمام الحسين في محافظة كربلاء.