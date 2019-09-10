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فيديو: وفاة 31 شخصاً اثناء تأدية مراسم دينية في كربلاء

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:23 - 10 سبتمبر 2019
كربلاء كربلاء
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لقي 31 شخصاً مصرعهم واصيب آخرون جراء تدافع واختناق أثناء تأدية مراسم دينية في محافظة كربلاء، جنوب العاصمة بغداد.

واعلنت وزارة الصحة العراقية إن "31 شخص استشهدوا وأصيب 75 آخرون في الحادث" في حادثة التدافع، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة لا تعد نهائية​​​.

وسقطت الوفيات والاصابات أثناء الدخول إلى مرقد الإمام الحسين، على الرغم من وجود منظمين لعملية الدخول والخروج من المرقد.

وذكرت المصادر ان التدافع حصل في الساعة الواحدة من ظهر اليوم الثلاثاء، ما تسبب بتعثر عدد من الزائرين، ما أحدث إرباكا في مسير الزائرين وحدثت حالات اختناق عديدة".

 

 

 

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