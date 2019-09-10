موعد مباراة عمان ولبنان اليوم 2019/9/10

من المقرر أن تقام مباراة عمان ولبنان اليوم الثلاثاء العاشر من سبتمبر 2019 ولقاء دولي ضمن يوم الفيفا، على استاد السيب الرياضي بسلطنة عمان، الساعة 7.30 مساء بتوقيت سلطنة عمان ودبي، الساعة 6.30 مساء بتوقيت السعودية.

ويقيم منتخب لبنان معسكر تدريبي منذ يوم الجمعة الماضية، يستعد المنتخبات من خلال تلك المباراة للقاءات الرسمية القادمة في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا.

وتذيع مباراة عمان ولبنان مباشرة على الهواء قناة bein sports HD4، كما من المرتقب أن تكون منقولة على قناة عمان الرياضية.

يشار إلى أن منتخب عمان بدأ تصفيات كأس العالم 2022 بفوز مهم على المنتخب الهندي المتطور خارج الديار بنتيجة 2-1، على أن يتقابل الأحمر العماني في العاشر من أكتوبر القادم مع المنتخب الأفغاني.

يذكر أنم نتخب لبنان في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم مونديال 2022، خسر من منتخب كوريا الشمالية 2-0 في المباراة التي أقيمت بكوريا، يغيب عن مباراة عمان الودية قائد المنتخب اللبناني حسن معتوق للإصابة.