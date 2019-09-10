اسماء المستفيدين من قروض الزواج في غزة

نشرت وزارة الشباب والرياضة في قطاع غزة و صندوق دعم الشباب الفلسطيني أسماء المستفيدين من قرض الزواج للعام 2019 .

وأشارت الوزارة إلى أنه استفاد (120) شاباً من قرض الزواج، بعد إجراء القرعة العلنية الدورية، وسط حضور من مئات من الشباب المسجلين للحصول على القرض.

كما حضر القرعة أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة - رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الشباب، وعصام الهبيل مدير عام الصندوق، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق د. رائد صالحية ووجدي عزام، وعبد الله شرشرة المستشار القانوني في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، والمدراء وموظفي الوزارة.

يذكر أن صندوق دعم الشباب ينظم دورياً قرعة علنية لاختيار المستفيدين من قروض الزواج ويقدم قرضاً حسناً بقيمة (2000) دولار تسدد بواقع (50) دولار شهرياً، وهو قسط ميسر نظراً للظروف الصعبة، وقد بلغ بذلك عدد المستفيدين هذا العام (289) شاباً بينما بلغ العدد الإجمالي منذ انطلاق الصندوق (2782) شاباً.

وفيما يلي اسماء المستفيدين:





















