أبو مرزوق ينشر تفاصيل جديدة عن القيادي الخضري الذي تعتقله السعودية

عقب عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق على اعتقال السلطات السعودية للقيادي في الحركة محمد الخضري، داعياً السلطات السعودية لإطلاق سراحه.

وكتب أبو مرزوق في تغريده له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن الخضري هو أول ممثل لحركة حماس في المملكة العربية السعودية، قائلاً "إن محمد الخضري رجل مجاهد وطبيب ودبلوماسي"، مطالبًا السعودية بإطلاق سراحه.

ونشر القيادي في حماس صورة تظهر العاهل السعودي السابق الملك عبدالله مع الشهيد احمد ياسين والخضري في لقاء تأدية فريضة الحج عام 1988 وبدعوة خاصة من ولي العهد آنذاك.

يذكر ان حماس أعلنت أن السلطات السعودية اعتقلت مؤخراً القيادي في الحركة وممثلها في السعودية محمد الخضري.



